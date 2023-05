Ukrajinský prezident Zelenskyj pricestoval do Helsínk

Helsinki 3. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v stredu do fínskeho hlavného mesta Helsinki, kde sa zúčastní na jednodňovom summite severských krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Zelenskyj sa stretne s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm a premiérmi štyroch ďalších severských krajín a budú hovoriť o podpore Ukrajiny. Na stretnutí v prezidentskom paláci sa zúčastní okrem Niinista aj švédsky premiér Ulf Kristersson, nórsky premiér Jonas Gahr Störe, dánska premiérka Mette Frederiksenová a islandská premiérka Katrín Jakobsdóttira.



Podľa denníka The Guardian sa očakáva, že Zelenskyj sa po stretnutí zúčastní aj na spoločnej tlačovej konferencii.



Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko a Island podporujú Ukrajinu od začiatku ruskej invázie. V jej dôsledku Fínsko a Švédsko vlani požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie a Fínsko sa už stalo členom NATO.