Ukrajinský prezident Zelenskyj vydá knihu svojich vojnových prejavov

Kyjev 18. októbra (TASR) - Zbierku prejavov Volodymyra Zelenského z obdobia vojny, ktorá bude obsahovať úvod napísaný ukrajinským prezidentom, vydajú pred Vianocami. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Kniha s názvom Odkaz z Ukrajiny (angl. A Message From Ukraine) bude mať aj predslov od Arkadija Ostrovského, editora týždenníka The Economist pre Rusko a východnú Európu.



"Podporovanie Ukrajiny nie je trend, meme ani výzva na internete," uviedol vo vyhlásení ukrajinský prezident. "Nie je to jav, ktorý sa rýchlo rozšíri po celej planéte a potom rovnako rýchlo zanikne. Ak chcete pochopiť, kto sme, odkiaľ pochádzame, čo chceme a kam kráčame, musíte sa dozvedieť viac o tom, kto sme. A táto kniha vám v tom pomôže," dodal Zelenskyj.



Zbierka prejavov má vyjsť 6. decembra a všetky zisky z predaja knihy pôjdu charitatívnej iniciatíve na podporu Ukrajiny s názvom United24, ktorú spustil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident spresnil, že do zbierky vybral 16 prejavov, ktoré, ako dúfa, pomôžu čitateľom "pochopiť Ukrajincov: naše túžby, naše zásady a naše hodnoty".



Bývalý herec a komik bol za ukrajinského prezidenta zvolený v roku 2019.



Keď Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu, Zelenksyj sa náhle ocitol v úlohe vojnového vodcu a vďaka jeho zápalu a vzdoru ho prirovnávajú aj k niekdajšiemu britskému premiérovi Winstonovi Churchillovi, píše Sky News.