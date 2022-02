Ukrajinský prezident Zelenskyj žiada prijatie do EÚ

Kyjev 26. februára (TASR) – V súvislosti s ruským útokom na Ukrajinu žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijatie svojej krajiny do Európskej únie. Informuje o tom agentúra DPA.



"Je to rozhodujúci moment, aby sme raz a navždy ukončili dlhoročnú diskusiu a rozhodli o členstve Ukrajiny v EÚ," uviedol Zelenskyj v sobotňajšom tvíte. Podľa vlastných slov hovoril s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom o "ďalšej účinnej pomoci", ako aj "hrdinskom boji Ukrajincov za svoju slobodnú budúcnosť".



Členstvo Ukrajiny v EÚ bolo dosiaľ pokladané za vylúčené, píše DPA. Takýto krok by podľa expertov okrem iného znemožnil dohodu s Ruskom.



Otázka zbližovania s EÚ vyvolala na prelome rokov 2013 – 2014 masové protesty v centre Kyjeva. Situácia viedla k pásu proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Rusko následne anektovalo ukrajinský polostrov Krym a na východe Ukrajiny vypukol separatistický konflikt.