Ukrajinský režisér Lavrenčuk čelí po zatknutí vydaniu do Ruska

Rím/Moskva 5. januára (TASR) - Divadelného režiséra z Ukrajiny Jevhena Lavrenčuka zatkli v Taliansku a čelí vydaniu do Ruska, kde mu podľa jeho slov hrozí prenasledovanie za jeho názory na ruské anektovanie Krymského polostrova. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Lavrenčuka zadržali 17. decembra v Neapole a je obvinený z podvodu, hoci presná podstata obvinení nebola špecifikovaná.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS informovala, že súd v Moskve vydal žiadosť o jeho zadržanie pred súdnym procesom pred rokom a pol. Rozhodnutie súdu padlo v Lavrenčukovej neprítomnosti.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že mužovi poskytuje konzulárnu pomoc a že ho na Silvestra navštívili. Jeho zdravotný stav v tom čase bol označený za "uspokojujúci".



Bývalý riaditeľ Odeskej opery na súde v Neapole vypovedal, že sa stal obeťou politického prenasledovania zo strany Ruska za svoje názory na ruské anektovanie ukrajinského Krymu, ako agentúre DPA potvrdil Lavrenčukov právnik.



Lavrenčuk bol v polovici decembra na ceste z Tel Avivu do Kyjeva, ale z dôvodu meškania musel stráviť noc v Neapole. Ubytoval sa v hoteli, ktorý zalarmoval úrady, a tie ho zadržali.



Lavrenčukov právnik povedal, že talianske úrady ešte len musia preveriť detaily týkajúce sa prípadného vydania režiséra do Ruska. So svojím klientom sa má znova stretnúť koncom tohto týždňa, dodal obhajca.