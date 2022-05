Ukrajinský rezort diplomacie: Vojna sa týka aj Maďarska

Budapešť 5. mája (TASR) - Rusko-ukrajinská vojna sa týka aj Maďarska, svedčí o tom aj tohtotýždňový ruský raketový útok na západoukrajinskú Zakarpatskú oblasť. Uviedol to vo štvrtok na Facebooku hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko, informuje spravodajca TASR.



"Vojna sa netýka iba Ukrajiny, ale aj Maďarska, aj keď sa to v Budapešti snažia ignorovať," podotkol hovorca, ktorý zdôraznil, že Rusko je možné zdolať iba spoločnými silami.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa Nikolenka nerozlišuje medzi jednotlivými národnosťami, keď vydáva rozkaz svojim vojakom, aby vraždili ľudí. "Pre neho neexistujú ani partneri, ani spojenci. Je isté, že (Putin) vykoná podlý útok, je to iba otázkou času a okolností," dodal hovorca podľa spravodajského servera szeretlekmagyarorszag.hu.



Nikolenko pripomenul slová šéfa rezortu ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu, podľa ktorého v Maďarsku bude mier a bezpečnosť iba v prípade, ak bude mier a bezpečnosť aj na susednej Ukrajine.



"Útokom na Zakarpatskú oblasť Putin priblížil vojnu k maďarským hraniciam," podčiarkol hovorca s poznámkou, že Maďarom neželá prežiť hrôzy, ktorými teraz prechádzajú Ukrajinci.



Zakarpatskú oblasť na západnej Ukrajine, kde žije aj maďarská menšina, v utorok zasiahla ruská raketa. Išlo o prvý raketový útok Ruska na túto oblasť - hraničiacu s Maďarskom, Slovenskom, Poľskom a Rumunskom - od začiatku invázie na Ukrajinu.



Hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer v stredu vyhlásil, že raketový útok na Zakarpatskú oblasť potvrdzuje, že maďarská vláda urobila dobré rozhodnutie, keď odmietla dodávať Ukrajine zbrane. "Dodávky vojenskej techniky by sa po prekročení maďarsko-ukrajinských hraníc mohli stať cieľom ruských útokov," tvrdil hovorca.



