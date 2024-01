Ukrajinský šéf diplomacie Kuleba mal nutkanie vraziť Lavrovovi do nosa

Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok zverejnenom rozhovore uviedol, že počas rokovaní v počiatočnej fáze vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu boli chvíle, keď cítil nutkanie udrieť šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova do tváre. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kulebove vyjadrenia boli súčasťou hodinového neformálneho interview s jedným ukrajinským videoblogerom. Rozhovor sa zameriaval na témy od varenia cez záľuby až po ukrajinský futbal.



Keď sa bloger v rámci série otázok opýtal Kulebu na jeho najťažšie rokovania, šéf ukrajinskej diplomacie odpovedal: "Najťažšími rokovaniami sú tie, počas ktorých cítite, že jednoducho chcete udrieť svojho rokovacieho partnera do nosa, ale nemôžete to urobiť."



"A môžem povedať, že toto sa stalo dva alebo tri razy. Jedna príležitosť bola s Lavrovom v (tureckom letovisku) Antalya na jar 2022," spresnil Kuleba.



Ukrajinskí a ruskí vyjednávači sa stretli na viacerých kolách rokovaní počas prvých týždňov ruskej vojenskej invázie, ktorá sa začala 24. februára 2022 – najprv v Bielorusku blízko ukrajinských hraníc a neskôr v Turecku.



Kuleba v tom čase povedal, že rozhovory v Turecku boli ťažké a týkali sa prímeria i zorganizovania humanitárnych koridorov. Nedospelo sa však k žiadnej dohode a odvtedy k vyjednávaniam medzi týmito stranami nedošlo.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta rokovať s Moskvou dovtedy, kým sa ruskí vojaci nestiahnu z Ukrajiny. Momentálne okupujú takmer pätinu jej územia. Šéf Kremľa Vladimir Putin, naopak, tvrdí, že Rusko je na rokovania pripravené, zároveň však vyhlásil, že Moskva bude pokračovať v "špeciálnej vojenskej operácii", ako v Rusku nazývajú inváziu na Ukrajinu.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v reakcii na Kulebove vyjadrenia uviedla, že jeho najnovšie výroky dokazujú nekompetentnosť vedenia Ukrajiny, v ktorom dominujú "nevychovaní a agresívni ľudia". O Kulebovi povedala, že by sa zrejme lepšie než na ministerstve uplatnil v pästiarskych súbojoch bez pravidiel.