Ukrajinský starosta Enerhodaru: Rusi blokujú humanitárnu pomoc

Kyjev 4. septembra (TASR) - Rusi už druhý deň blokujú dodávku humanitárnej pomoci do nimi okupovaného ukrajinského mesta Enerhodar. Na platforme Telegram to v nedeľu uviedol ukrajinský starosta tohto mesta Dmytro Orlov, informuje denník The Guardian.



Orlov vo svojom príspevku povedal, že kamióny s humanitárnou pomocou už druhý deň nemôžu vstúpiť do Enerhodaru, pričom Rusi podľa jeho slov "robia všetko pre to, aby toto mesto izolovali od celého civilizovaného sveta".



Priblížil, že zásielka humanitárnej pomoci privezená v kamiónoch obsahuje plienky, hygienické potreby a potraviny pre rodiny, ktoré patria k zraniteľným skupinám obyvateľstva. Zverejnil tiež fotografiu paliet, ktoré boli naložené plienkami, energetickými tyčinkami či škatuľami označenými nápisom UNICEF.



Zásielka podľa starostu obsahuje aj viac ako 1000 metrov štvorcových tkaniny, ktorá má slúžiť ako ochranná vrstva na rozstrieľané okná.



Podľa Orlova ruskí vojaci nepovolili kamiónom prechod cez kontrolné stanovište s argumentom, že "Enerhodar nič nepotrebuje, tamojší obyvatelia majú všetko ba dokonca viac, ako potrebujú."