Ukrajinský súd rozhodol o zadržaní majetku exprezidenta Porošenka

Kyjev 6. januára (TASR) – Súd v Kyjeve nariadil vo štvrtok zadržanie majetku bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka v rámci vyšetrovania obvinení z vlastizrady. Oznámila to ukrajinská generálna prokuratúra, informuje agentúra AFP.



Porošenko (56) čelí obvineniam z toho, že pomáhal proruským separatistom, ktorí ovládajú časti dvoch oblastí na východe krajiny, predávať uhlie Kyjevu.



"Súd rozhodol o zaistení majetku podozrivého" vrátane nehnuteľností a podielov vo viacerých súkromných spoločnostiach, uvádza sa v oznámení prokuratúry.



Porošenko je v súčasnosti v zahraničí, prisľúbil však, že sa na Ukrajinu vráti 17. januára. K rozhodnutiu súdu sa zatiaľ nevyjadril. Exprezident zmienené obvinenia odmieta a tvrdí, že vyšetrovanie vlastizrady zosnoval súčasný prezident Volodymyr Zelenskyj.



Pred štvrtkovým rozhodnutím súdu Porošenko na sociálnej sieti napísal, že "sa vráti do Kyjeva", aby predstúpil pred sudcu a "nielen sa bránil proti Zelenskému, ale aj bránil Ukrajinu pred neschopným vedením".



Porošenko je podľa vyšetrovateľov podozrivý, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie prezidenta pomohol samozvanej Doneckej ľudovej republike a Luhanskej ľudovej republike pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48 mil. eur) Kyjevu. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo 15 rokov väzenia.