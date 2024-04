Ukrajinský súd vzal do väzby ministra pre podozrenia z korupcie

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinský súd nariadil v piatok väzbu pre ministra poľnohospodárstva Mykolu Soľského v súvislosti s obvineniami z účasti na nelegálnom nadobudnutí štátnej pôdy v hodnote takmer siedmich miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Samotný Soľskyj obvinenia odmieta. K predmetnej udalosti malo dôjsť ešte medzi rokmi 2017 - 2021, teda predtým, než sa v marci 2022 stal ministrom poľnohospodárstva.



Sudca v prípade stanovil kauciu na 75,5 milióna ukrajinských hrivien (asi 1,8 milióna eur) s tým, že Soľskyj zostane vo väzbe do 24. júna. Prokuratúra na štvrtkovom pojednávaní uviedla, že za vznesené obvinenia hrozí ministrovi až 12 rokov väzenia.



Obvinený politik predložil vo štvrtok svoju rezignáciu, no technicky zostáva ministrom, až kým parlament jeho žiadosť neposúdi. Podľa agentúry Reuters je Soľskyj prvým známym ministrom za vlády prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je podozrivý v korupčnom prípade.



Ukrajinský Národný protikorupčný úrad (NABU) uviedol, že obvinenia sa týkajú plánu na zmocnenia sa štátom vlastnenej pôdy v hodnote 291 miliónov hrivien (6,8 milióna eur) a snahy o nadobudnutie ďalšej pôdy v hodnote 190 miliónov hrivien (4,5 milióna eur). Podľa NABU bol Soľskyj na čele skupiny, ktorá vyvlastňovala štátnu pôdu v Sumskej oblasti na severe Ukrajiny.



Prokuratúra uviedla, že predmetná pôda bola nelegálne odobraná štátnym firmám a prevedená na vojnových veteránov pod podmienkou, že ju budú prenajímať niektorým súkromným firmám. Minister a jeho právnici na štvrtkovom pojednávaní uviedli, že zo žiadneho takéhoto plánu neprofitoval.



Soľskyj (44) stál doposiaľ v centre snáh Ukrajiny o udržanie vývozu ukrajinského obilia. Ruské sily totiž po spustení invázie zablokovali vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more. Invázia skomplikovala i jeho pestovanie, keďže mnohé polia sú zamínované a ruské jednotky okupujú aj poľnohospodársku pôdu.



Ukrajina požiadala o vstup do Európskej únie, pripomína Reuters s tým, že tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva bude veľkou súčasťou rokovaní o integrácii ukrajinského rozsiahleho poľnohospodárskeho priemyslu do EÚ.



Ukrajinský prezident Zelenskyj sa snaží presadzovať nulovú toleranciu korupcie a vlani vymenil ministra obrany po tom, čo sa objavili obvinenia z korupcie súvisiace s týmto rezortom.