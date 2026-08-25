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Ukrajinský útok dronom spôsobil požiar v ruskej rafinérii
Ukrajina útočí na ruské ropné rafinérie a ďalšiu infraštruktúru v snahe oslabiť vojnové úsilie Moskvy a znížiť jej finančné príjmy.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - Po ukrajinskom útoku dronom vypukol požiar v rafinérii Afipskij v ruskom Krasnodarskom kraji, oznámil v utorok tamojší gubernátor Veniamin Kondratiev. V dôsledku padajúcich úlomkov dronu na železničnej stanici v obci Afipskij zahynuli dve osoby a ďalšie dve utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Gubernátor na platforme Telegram dodal, že pri útoku bolo v obci poškodených najmenej desať súkromných domov a v jednom z nich vypukol požiar.
Záchranné zložky zasahujú aj pri požiari v tamojšej rafinérii. Ukrajina útočí na ruské ropné rafinérie a ďalšiu infraštruktúru v snahe oslabiť vojnové úsilie Moskvy a znížiť jej finančné príjmy. Závod Afipskij je podľa Reuters zameraný prevažne na export.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila 148 dronov nad ôsmimi oblasťami krajiny a tiež nad okupovaným Krymským polostrovom a Azovským a Čiernym morom.
Útoky podniklo aj Rusko, ktoré podľa ukrajinských vzdušných síl v noci vystrelili balistickú strelu Iskander-M, riadenú strelu Ch-31P a 150 dronov, pričom systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 124 dronov, informuje stanica Sky News.
Podľa verejnoprávnej televízie Suspiľne si ruský útok na priemyselnú oblasť v Charkove vyžiadal jednu obeť.
Gubernátor na platforme Telegram dodal, že pri útoku bolo v obci poškodených najmenej desať súkromných domov a v jednom z nich vypukol požiar.
Záchranné zložky zasahujú aj pri požiari v tamojšej rafinérii. Ukrajina útočí na ruské ropné rafinérie a ďalšiu infraštruktúru v snahe oslabiť vojnové úsilie Moskvy a znížiť jej finančné príjmy. Závod Afipskij je podľa Reuters zameraný prevažne na export.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila 148 dronov nad ôsmimi oblasťami krajiny a tiež nad okupovaným Krymským polostrovom a Azovským a Čiernym morom.
Útoky podniklo aj Rusko, ktoré podľa ukrajinských vzdušných síl v noci vystrelili balistickú strelu Iskander-M, riadenú strelu Ch-31P a 150 dronov, pričom systémy protivzdušnej obrany zneškodnili 124 dronov, informuje stanica Sky News.
Podľa verejnoprávnej televízie Suspiľne si ruský útok na priemyselnú oblasť v Charkove vyžiadal jednu obeť.