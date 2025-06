Ukrajinský útok na Kerčský most nespôsobil žiadne škody, tvrdí Kremeľ

Moskva 4. júna (TASR) - Ukrajinský útok na Kerčský most, ktorý spája anektovaný Krymský polostrov s Ruskom, nespôsobil žiadne škody, tvrdil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril sa tak deň po tom, čo Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) oznámila odpálenie nálože umiestnenej pod vodou pri jednom z pilierov mosta, čo podľa nej viedlo k jeho poškodeniu. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Viac než tona výbušniny bola odpálená v utorok ráno, výbuch si nevyžiadal žiadne civilné obete, ale poškodil piliere mosta, uviedla SBU. Podľa nej išlo o „novú unikátnu špeciálnu operáciu“, ktorá trvala niekoľko mesiacov. V príspevku na sieti X zverejnila aj krátke video, ktoré ukazuje výbuch pri pilieri. Most bol podľa ruskej agentúry TASS dočasne uzavretý pre hrozbu ďalších útokov.



Peskov potvrdil, že k výbuchu došlo, avšak „nič nebolo poškodené“. „Most je funkčný. Kyjevský režim pokračuje v pokusoch útočiť na civilnú infraštruktúru,“ povedal hovorca Kremľa s tým, že Rusko po útoku prijíma preventívne opatrenia.



Rusko anektovalo Krymský polostrov v roku 2014. Kyjev opakovane hovorí, že výstavbu cestného a železničného Kerčského mosta, ktorý sa v minulosti používal na presun vojenských jednotiek a zbraní, považuje za nezákonnú. Na most Ukrajina doteraz zaútočila už dvakrát - v rokoch 2022 a 2023 -, a tvrdí, že Krym chce získať späť.