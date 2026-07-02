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Ukrajinský útok na ruskú rafinériu si vyžiadal jedného mŕtveho

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Na snímke rafinéria. Foto: TASR/AP

Spracovateľský závod patrí ropnému koncernu Lukoil a je jedným z najväčších v Rusku.

Autor TASR
Nižný Novgorod 2. júla (TASR) - Ukrajina zaútočila na ropnú rafinériu v ruskej Nižnonovgorodskej oblasti v Povolží, uviedli vo štvrtok médiá. Tieto správy nepriamo potvrdil gubernátor tejto ruskej oblasti Gleb Nikitin, keď na sociálnej sieti Telegram napísal o „bezvýznamných škodách na priemyselnom objekte a niekoľkých obytných domoch“, ktoré spôsobili padajúce trosky dronov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa jeho slov pri spomínanom útoku zahynul jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia. Na sociálnych sieťach zároveň kolovali fotografie a videá, ktoré údajne zachytávali požiar pochádzajúci z ropnej rafinérie v meste Kstovo, ležiacom približne 30 kilometrov juhovýchodne od Nižného Novgorodu.

Spracovateľský závod patrí ropnému koncernu Lukoil a je jedným z najväčších v Rusku. Ukrajina sa viac ako štyri roky bráni ruskej invázii, pričom sa už mesiace zameriava aj na údery proti ruskému ropnému priemyslu, v dôsledku čoho prepukla v Rusku kríza, ktorú vyvolal nedostatok palív.
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