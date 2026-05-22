Rusko: Ukrajinský útok na školu si vyžiadal štyri obete
Autor TASR
Moskva/Kyjev 22. mája (TASR) - Ukrajinské drony zasiahli v piatok školu v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Útok si vyžiadal minimálne štyroch mŕtvych a desiatky zranených, oznámili ruskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a TASS.
„Drony zaútočili na internát, v ktorom spali a oddychovali študenti filiálky Luhanskej pedagogickej univerzity, po čom došlo prakticky k jej zrúteniu,“ spresnil gubernátor, ktorého cituje agentúra TASS. Podľa jeho slov sa v čase útoku nachádzalo na mieste tragédie 86 detí vo veku od 14 do 18 rokov, z ktorých ďalších 35 utrpelo zranenia rôznej miery závažnosti.
Vyšetrovací výbor Ruska, ktorý vyšetruje závažné trestné činy, obvinil Ukrajinu z toho, že na budovu podnikla nálety štyrmi dronmi.
Starobiľsk leží približne 65 kilometrov od frontovej línie na východe Ukrajiny. Ruské jednotky toto mesto obsadili krátko po začiatku vojny v roku 2022.
AFP pripomenula, že Ukrajina, ktorá popiera, že by útoky cielila na civilistov, v reakcii na masové ruské útoky na Ukrajine pravidelne útočí dronmi na Ruskom kontrolované oblasti. Kyjev sa k najnovšiemu útoku zatiaľ nevyjadril.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X oznámil, že ukrajinské jednotky v noci operovali proti cieľom spojeným s ropnou rafinériou v meste Jaroslavľ ležiacom viac ako 700 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. „Prinášame vojnu domov, do Ruska, a to je úplne spravodlivé,“ napísal. Prezident súčasne dodal, že armáda podniká údery aj na „určené ciele na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny“.
