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Ukrajinský útok podľa satelitných snímok vážne poškodil korvetu Bojkij
Korveta Bojkij bola podľa nich zasiahnutá v strede trupu v oblasti mostíka a vežovo-stožiarovej konštrukcie.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 4. mája (TASR) - Satelitné snímky korvety Bojkij ruskej baltskej flotily potvrdzujú jej vážne poškodenie po rozsiahlom požiari po útoku dronov z 3. júna. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert „Maďar“ Brovdi zverejnil videozáznam zásahu krátko po útoku, píše TASR.
Útok Ukrajiny na Petrohrad 3. júna poškodil okrem suchého doku v Kronštadte aj ropné zariadenia v petrohradskom prístave. Satelitné zábery suchého doku Veleščinskij zverejnil web Militarnyj, na online satelitné snímky od spoločnosti Vantor sa odvoláva web Defence Expres.
Korveta Bojkij bola podľa nich zasiahnutá v strede trupu v oblasti mostíka a vežovo-stožiarovej konštrukcie. Nachádza sa tam kľúčové rádioelektronické vybavenie lode: pozorovací radar Fouquet-2, radar na zameriavanie raketových zbraní Monument-A, navigačný radar MR-231-2, komplex elektronického boja TK-25 a riadiace stanice delostreleckých zbraní.
Väčšie škody ako trhavina vo výbušnej hlavici spôsobil požiar a jeho hasenie vodou. Web Militarnyj následky útoku porovnal s požiarom zo 17. decembra 2021 na palube korvety Provornyj porovnateľnej konštrukcie. Ruské úrady vtedy uviedli, že obnova lode bude trvať päť rokov.
Bojkij je dlhá 104,5 metra a široká 11,1 metra, má výtlak približne 2200 ton, maximálnu rýchlosť 27 uzlov a posádku tvorí 100 členov personálu vrátane 14 dôstojníkov. Korveta je vyzbrojená 100 mm námorným delom A-190, 30 mm zbraňovými systémami AK-630 a systémom protivzdušnej obrany Redut. Raketový systém Uran nesie osem protilodných striel s plochou dráhou letu Ch-35 s dosahom až 260 kilometrov. Dopĺňa ich protiponorkový torpédový bojový systém Paket-NK a môže obsluhovať jeden vrtuľník Ka-27.
Útok Ukrajiny na Petrohrad 3. júna poškodil okrem suchého doku v Kronštadte aj ropné zariadenia v petrohradskom prístave. Satelitné zábery suchého doku Veleščinskij zverejnil web Militarnyj, na online satelitné snímky od spoločnosti Vantor sa odvoláva web Defence Expres.
Korveta Bojkij bola podľa nich zasiahnutá v strede trupu v oblasti mostíka a vežovo-stožiarovej konštrukcie. Nachádza sa tam kľúčové rádioelektronické vybavenie lode: pozorovací radar Fouquet-2, radar na zameriavanie raketových zbraní Monument-A, navigačný radar MR-231-2, komplex elektronického boja TK-25 a riadiace stanice delostreleckých zbraní.
Väčšie škody ako trhavina vo výbušnej hlavici spôsobil požiar a jeho hasenie vodou. Web Militarnyj následky útoku porovnal s požiarom zo 17. decembra 2021 na palube korvety Provornyj porovnateľnej konštrukcie. Ruské úrady vtedy uviedli, že obnova lode bude trvať päť rokov.
Bojkij je dlhá 104,5 metra a široká 11,1 metra, má výtlak približne 2200 ton, maximálnu rýchlosť 27 uzlov a posádku tvorí 100 členov personálu vrátane 14 dôstojníkov. Korveta je vyzbrojená 100 mm námorným delom A-190, 30 mm zbraňovými systémami AK-630 a systémom protivzdušnej obrany Redut. Raketový systém Uran nesie osem protilodných striel s plochou dráhou letu Ch-35 s dosahom až 260 kilometrov. Dopĺňa ich protiponorkový torpédový bojový systém Paket-NK a môže obsluhovať jeden vrtuľník Ka-27.