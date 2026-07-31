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Ukrajinský útok poškodil logistické centrum Wildberries vo Volgograde
Spoločnosť Wildberries uviedla, že pri údere neutrpel nikto zranenia, spôsobil však požiar v tomto objekte vo Volgograde, ktorý sa nachádza viac než 350 kilometrov od ukrajinských hraníc.
Autor TASR
Moskva 31. júla (TASR) - Útok, ku ktorému došlo v noci na piatok, poškodil logistické centrum patriace ruskému internetovému predajcovi Wildberries v meste Volgograd, oznámili predstavitelia spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Útok nasledoval po podobných ukrajinských úderoch na viaceré sklady firmy v rôznych častiach Ruska. Kyjev obviňuje najväčšiu tamojšiu platformu internetového predaja, ktorá zohráva významnú úlohu v ruskej ekonomike, z toho, že vo svojich priestoroch uskladňuje súčiastky pre drony a pomáha armáde.
Spoločnosť Wildberries uviedla, že pri údere neutrpel nikto zranenia, spôsobil však požiar v tomto objekte vo Volgograde, ktorý sa nachádza viac než 350 kilometrov od ukrajinských hraníc.
„Logistické reťazce boli reorganizované. Príjem dodávok a odosielanie objednávok prebieha v iných zariadeniach,“ napísala spoločnosť na sieti Telegram s tým, že na mieste zasahujú hasičské tímy.
Firma tiež vo štvrtok informovala, že po útoku dronom, ktorý spôsobil požiar v sklade v západoruskej Penzenskej oblasti, utrpela zranenia jedna osoba a evakuovali vyše 200 zamestnancov. Ďalší sklad Wildberries zasiahol dron v Sarapule, približne 1100 kilometrov východne od Moskvy.
Ukrajina prvýkrát zaútočila na sklady Wildberries 18. až 19. júla v Tambovskej oblasti, približne 480 kilometrov juhovýchodne od ruského hlavného mesta, ako aj v Moskovskej oblasti. Zahynulo pri tom osem ľudí, desiatky utrpeli zranenia a niektoré skladové priestory zostali zničené.
Ukrajina v noci podnikla aj ďalšie útoky vo Volgogradskej oblasti, kde podľa gubernátora Andreja Bočarova došlo k požiarom v energetickom zariadení a skladoch. Zranenia podľa neho utrpelo päť ľudí.
V susednej Rostovskej oblasti je po údere dronom v meste Gukovo zranená jedna žena, oznámil gubernátor Jurij Sľusar na platforme Telegram. Agentúra Reuters konštatuje, že Ukrajina v uplynulej dobe zintenzívňuje útoky na ruské logistické centrá.
Útok nasledoval po podobných ukrajinských úderoch na viaceré sklady firmy v rôznych častiach Ruska. Kyjev obviňuje najväčšiu tamojšiu platformu internetového predaja, ktorá zohráva významnú úlohu v ruskej ekonomike, z toho, že vo svojich priestoroch uskladňuje súčiastky pre drony a pomáha armáde.
Spoločnosť Wildberries uviedla, že pri údere neutrpel nikto zranenia, spôsobil však požiar v tomto objekte vo Volgograde, ktorý sa nachádza viac než 350 kilometrov od ukrajinských hraníc.
„Logistické reťazce boli reorganizované. Príjem dodávok a odosielanie objednávok prebieha v iných zariadeniach,“ napísala spoločnosť na sieti Telegram s tým, že na mieste zasahujú hasičské tímy.
Firma tiež vo štvrtok informovala, že po útoku dronom, ktorý spôsobil požiar v sklade v západoruskej Penzenskej oblasti, utrpela zranenia jedna osoba a evakuovali vyše 200 zamestnancov. Ďalší sklad Wildberries zasiahol dron v Sarapule, približne 1100 kilometrov východne od Moskvy.
Ukrajina prvýkrát zaútočila na sklady Wildberries 18. až 19. júla v Tambovskej oblasti, približne 480 kilometrov juhovýchodne od ruského hlavného mesta, ako aj v Moskovskej oblasti. Zahynulo pri tom osem ľudí, desiatky utrpeli zranenia a niektoré skladové priestory zostali zničené.
Ukrajina v noci podnikla aj ďalšie útoky vo Volgogradskej oblasti, kde podľa gubernátora Andreja Bočarova došlo k požiarom v energetickom zariadení a skladoch. Zranenia podľa neho utrpelo päť ľudí.
V susednej Rostovskej oblasti je po údere dronom v meste Gukovo zranená jedna žena, oznámil gubernátor Jurij Sľusar na platforme Telegram. Agentúra Reuters konštatuje, že Ukrajina v uplynulej dobe zintenzívňuje útoky na ruské logistické centrá.