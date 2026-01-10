< sekcia Zahraničie
Ukrajinský útok spôsobil požiar skladu ropy vo Volgogradskej oblasti
Ukrajina v uplynulých mesiacoch cieli svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, čím sa snaží znemožniť Moskve financovať svoje vojenské ťaženie.
Autor TASR
Moskva 10. januára (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na sobotu zapríčinil požiar ropného skladu v ruskej Volgogradskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa gubernátora Volgogradskej oblasti Andreja Bočarova nemal útok hlásené zatiaľ žiadne obete, no ľudia žijúci v okolí mohli byť evakuovaní. Nočný zásah ropného skladu v sobotu ráno potvrdila aj ukrajinská armáda.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch cieli svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, čím sa snaží znemožniť Moskve financovať svoje vojenské ťaženie. Ruské ministerstvo obrany v sobotu uviedlo, že jeho protivzdušná obrana cez noc zneškodnila 67 ukrajinských dronov.
