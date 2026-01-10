Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Zahraničie

Ukrajinský útok spôsobil požiar skladu ropy vo Volgogradskej oblasti

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ukrajina v uplynulých mesiacoch cieli svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, čím sa snaží znemožniť Moskve financovať svoje vojenské ťaženie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 10. januára (TASR) - Ukrajinský dronový útok v noci na sobotu zapríčinil požiar ropného skladu v ruskej Volgogradskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa gubernátora Volgogradskej oblasti Andreja Bočarova nemal útok hlásené zatiaľ žiadne obete, no ľudia žijúci v okolí mohli byť evakuovaní. Nočný zásah ropného skladu v sobotu ráno potvrdila aj ukrajinská armáda.

Ukrajina v uplynulých mesiacoch cieli svoje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, čím sa snaží znemožniť Moskve financovať svoje vojenské ťaženie. Ruské ministerstvo obrany v sobotu uviedlo, že jeho protivzdušná obrana cez noc zneškodnila 67 ukrajinských dronov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu