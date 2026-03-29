< sekcia Zahraničie
Ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti si vyžiadal jedného mŕtveho
Autor TASR
Moskva 29. marca (TASR) - Jeden muž zahynul pri ukrajinskom útoku dronom v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámil v nedeľu na platforme Telegram tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR.
Gladkov objasnil, že k útoku, z ktorého obvinil ukrajinskú armádu, došlo v meste Grajvoron.
Belgorodská oblasť bola v uplynulých týždňoch terčom útokov dronmi, po ktorých ruskí predstavitelia hlásia niekoľko zranených civilistov a škody na domoch a vozidlách. Táto oblasť hraničiaca s Ukrajinou je počas štyri roky trvajúcej vojny častým cieľom útokov ukrajinských jednotiek.
Podľa spravodajského webu Ukrajinska pravda bola terčom útokov v noci na nedeľu aj ruská Leningradská oblasť. Tamojší gubernátor Alexandr Drozdenko na Telegrame informoval o požiari v prístave v meste Usť Luga. Ukrajinské jednotky zasiahli túto lokalitu aj počas útokov v noci na stredu, pričom aj vtedy v prístave vypukol požiar.
K týmto útokom došlo po tom, čo pri ruských úderoch na Ukrajine, na ktorú ruské jednotky zaútočili 273 dronmi, zahynuli štyri osoby. Škody zaznamenali na prístavnej infraštruktúre, obývaných budovách a pôrodnici.
