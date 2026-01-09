< sekcia Zahraničie
Ukrajinský útok v Rusku odpojil od elektriny vyše pol milióna ľudí
Masívnemu ruskému útoku v noci čelila aj Ukrajina.
Autor TASR
Moskva 9. januára (TASR) - V dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe Ruska viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200.000 bez vody. Uviedol to oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„K dnešnému dňu o 06.00 h ... v Belgorodskej oblasti je 556 000 ľudí v šiestich obciach bez elektrickej energie. Takmer rovnaký počet ľudí je bez kúrenia, predovšetkým v 1920 bytových domoch. Takmer 200.000 ľudí je bez vody,“ napísal Gladkov na sieti Telegram.
Nekonkretizoval, aké ciele ukrajinské sily zasiahli a čím. Celkové škody bude možné posúdiť až keď sa rozvidnie. Na mieste sú všetky pohotovostné zložky a prebieha obnova dodávok energií a vody, ako aj pripájanie rezervných kapacít inštalovaných v priebehu posledných mesiacov. Podrobnejšie informácie prisľúbil neskôr počas piatka.
Masívnemu ruskému útoku v noci čelila aj Ukrajina. V Kyjeve po zásahu dronov podľa tamojších úradov zahynuli najmenej štyria ľudia a 24 utrpeli zranenia. Ruské sily v noci zasiahli aj Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny. Tamojšie vzdušné sily tvrdia, že balistická strela zasiahla infraštruktúru. Kyjev preveruje, či Moskva do útoku nasadila aj balistickú raketu stredného doletu Orešnik.
