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Ukrajinský útok v Samarskej oblasti si vyžiadal jednu obeť

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Ilutračné foto. Foto: TASR/AP

Ruská armáda v nedeľu oznámila, že počas nočných útokov zostrelila 349 ukrajinských dronov.

Autor TASR
Moskva 12. júla (TASR) - Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti, oznámil v nedeľu tamojší gubernátor Viačeslav Fedoriščev. Na sociálnych sieťach sa šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Syzraň v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa príspevku gubernátora na platforme Telegram boli pri útoku poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pričom Fedoriščev neuviedol žiadne podrobnosti.

Ruská nezávislá agentúra ASTRA s odvolaním sa na zábery šíriace sa na sociálnych sieťach uviedla, že priemyselný objekt, ktorý Ukrajina zasiahla, je rafinéria Syzraň. Na záberoch je zachytený veľký požiar v areáli tejto rafinérie.

Ruská armáda v nedeľu oznámila, že počas nočných útokov zostrelila 349 ukrajinských dronov.

Spomínaná rafinéria Syzraň bola niekoľkokrát terčom ukrajinských útokov a po údere v máji musela pozastaviť svoju prevádzku.

Táto rafinéria vyrába benzín, naftu a petrolej. Rusko je v súčasnosti vystavené palivovej kríze, ktorá sa v uplynulých týždňoch zhoršila, pretože ukrajinské ozbrojené sily zaútočili prakticky na všetky najväčšie rafinérie v Rusku. Čerpacie stanice zaviedli obmedzenia na výdaj paliva a na mnohých miestach sa pred čerpacími stanicami tvoria dlhé kolóny.
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