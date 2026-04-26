Ukrajinský útok v Sevastopole si vyžiadal jedného mŕtveho
Ukrajinskí predstavitelia v sobotu oznámili, že pri útokoch ruskej armády v meste Dnipro prišlo o život najmenej osem ľudí.
Autor TASR
Moskva 25. apríla (TASR) - Pri ukrajinskom útoku dronom v meste Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove zahynul jeden muž a ďalšie tri osoby utrpeli zranenia, uviedol v nedeľu Moskvou vymenovaný šéf miestnej administratívy Michail Razvožajev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Celkovo bolo zostrelených 43 bezpilotných lietadiel. Bohužiaľ, došlo k obetiam na životoch,“ napísal Razvožajev v príspevku na platforme Telegram. Objasnil, že pri útoku zahynul muž narodený v roku 1983 a záchranári previezli do nemocnice tri osoby.
Pri útoku došlo k poškodeniu niekoľkých domov a tanečnej školy v tomto prístavnom meste, dodal.
AFP konštatuje, že Ukrajina v reakcii na ruské údery vysiela drony na ruské územie takmer každú noc, pričom svoje útoky primárne zameriava na energetickú infraštruktúru Ruska.
Ukrajinskí predstavitelia v sobotu oznámili, že pri útokoch ruskej armády v meste Dnipro prišlo o život najmenej osem ľudí. Dnipro bolo terčom ruských útokov 20 hodín. Ukrajina bola v noci na sobotu vystavená útoku 47 rakiet a viac ako 600 dronov.
