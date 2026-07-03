Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Zahraničie

Ukrajinský útok v Záporožskej oblasti údajne pripravil o život 5 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, keďže ruská armáda si z tohto mesta urobila významný logistický a vojenský uzol v Záporožskej oblasti.

Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Pri ukrajinskom útoku na trhovisko v Ruskom okupovanej Záporožskej oblasti na juhu krajiny prišlo o život päť ľudí, uviedol v piatok Moskvou dosadený gubernátor Jevgenij Balickij. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Už bolo potvrdené, že pri cielenom nepriateľskom útoku na trhovisko v meste Tokmak zahynuli piati obyvatelia,“ uviedol Balickij na platforme Telegram. Podľa dostupných informácií išlo o dronový útok počas dňa a zranenia pri ňom utrpelo najmenej 18 ďalších osôb.

Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, keďže ruská armáda si z tohto mesta urobila významný logistický a vojenský uzol v Záporožskej oblasti. Ukrajinská armáda tam dlhodobo a pravidelne cieli na ruské muničné sklady, palivové rezervy a základne operátorov dronov, uvádza web Ukrajinska pravda.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu