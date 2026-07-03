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Ukrajinský útok v Záporožskej oblasti údajne pripravil o život 5 ľudí
Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, keďže ruská armáda si z tohto mesta urobila významný logistický a vojenský uzol v Záporožskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Pri ukrajinskom útoku na trhovisko v Ruskom okupovanej Záporožskej oblasti na juhu krajiny prišlo o život päť ľudí, uviedol v piatok Moskvou dosadený gubernátor Jevgenij Balickij. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Už bolo potvrdené, že pri cielenom nepriateľskom útoku na trhovisko v meste Tokmak zahynuli piati obyvatelia,“ uviedol Balickij na platforme Telegram. Podľa dostupných informácií išlo o dronový útok počas dňa a zranenia pri ňom utrpelo najmenej 18 ďalších osôb.
Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, keďže ruská armáda si z tohto mesta urobila významný logistický a vojenský uzol v Záporožskej oblasti. Ukrajinská armáda tam dlhodobo a pravidelne cieli na ruské muničné sklady, palivové rezervy a základne operátorov dronov, uvádza web Ukrajinska pravda.
„Už bolo potvrdené, že pri cielenom nepriateľskom útoku na trhovisko v meste Tokmak zahynuli piati obyvatelia,“ uviedol Balickij na platforme Telegram. Podľa dostupných informácií išlo o dronový útok počas dňa a zranenia pri ňom utrpelo najmenej 18 ďalších osôb.
Tokmak je pre ukrajinské sily kľúčovým cieľom, keďže ruská armáda si z tohto mesta urobila významný logistický a vojenský uzol v Záporožskej oblasti. Ukrajinská armáda tam dlhodobo a pravidelne cieli na ruské muničné sklady, palivové rezervy a základne operátorov dronov, uvádza web Ukrajinska pravda.