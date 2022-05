Ukrajinský veľvyslanec kritizoval Scholza, lebo ešte nebol v Kyjeve

Berlín/Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Andrij Meľnyk ostro kritizoval nemeckého kancelára Olafa Scholza za to, že na znak podpory ešte nenavštívil ukrajinskú metropolu Kyjev, ako to urobilo už niekoľko iných európskych lídrov. TASR správu prevzala od televízie BBC, ktorá o tom informovala v utorok.



Scholz totiž v pondelok naznačil, že nenavštívi Kyjev, pokiaľ tam nepôjde nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorého návštevu minulý mesiac Ukrajina odmietla. Bolo to vnímané ako urážka, píše BBC.



"Hrať sa na urazeného nie je veľmi štátnické. Ide o najbrutálnejšiu vyhladzovaciu vojnu odvtedy, čo nacisti napadli Ukrajinu. Nie sme v materskej škole," vyhlásil Meľnyk.



Ukrajinský veľvyslanec v Berlín už roky kritizuje nemeckých stredoľavých sociálnych demokratov za ich blízke väzby s Ruskom.



Nemecký kancelár však odmieta, že by jeho odpoveď na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu bol váhavá. "Vždy robím rýchle rozhodnutia spolu so všetkými ostatnými... postupujeme rozvážne a rozumne," uviedol Scholz.



Steinmeier počas aprílovej návštevy Varšavy povedal, že plánoval cestovať na Ukrajinu spolu s ďalšími lídrami EÚ, Kyjev však naznačil, že o jeho prítomnosť v krajine nie je záujem. Steinmeier mal ako minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch vtedajšej kancelárky Angely Merkelovej úzke kontakty okrem iných aj na šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova.