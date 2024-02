Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne poďakoval Scholzovi za podporu

Berlín 21. februára (TASR) - Napriek váhaniu v súvislosti s dodaním riadených striel typu Taurus ocenil ukrajinský veľvyslanec v Berlíne Olexij Makejev pomoc Nemecka v boji Kyjeva proti ruskej invázii, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Za kancelára Olafa Scholza prevzalo Nemecko vedúcu rolu v podpore našej krajiny. Som za to veľmi vďačný," povedal Makejev pre mediálnu skupinu Funke Mediengruppe. Jeho výroky zverejnili v stredu.



Nemecká koaličná vláda sa pritom stále snaží dosiahnuť zhodu na možnom dodaní striel typu Taurus Kyjevu, a to napriek faktu, že poslanecké kluby koaličných strán chcú predložiť Spolkovému snemu spoločný návrh o ďalšej pomoci pre Ukrajinu už vo štvrtok.



Lídri troch parlamentných klubov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SDP), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) vyzvali na "dodanie ďalších nevyhnutných zbraňových systémov dlhého doletu a munície", citovala z ich vyjadrenia AFP.



Ukrajina oficiálne požiadala nemeckú vládu o riadené strely Taurus v máji minulého roka. Tieto zbrane dokážu s veľkou presnosťou dosiahnuť ciele do vzdialenosti 500 kilometrov.



"Dlhý čas sa tiež hovorilo, že tanky (typu Leopard) nebudú dodané. Potom však prišli. To isté sa vzťahuje na (zbraňové) systémy, o ktorých sa nikdy verejne nediskutovalo," podotkol Makejev.



Scholz doposiaľ ukrajinskú žiadosť odmietal a začiatkom októbra minulého roka sa rozhodol zatiaľ nedodávať Ukrajine žiadne riadené strely, pripomína AFP.