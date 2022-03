Ukrajinský veľvyslanec: Schröderove rokovania s Putinom boli zbytočné

Berlín 16. marca (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk považuje sprostredkovateľské úsilie bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera medzi Kyjevom a Moskvou za zlyhanie, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V nedeľu Schröder osobne informoval nemenovaného ukrajinského predstaviteľa o stave rokovaní v Moskve, uviedol Meľnyk. "Výsledky však boli úplne o ničom. Nedozvedeli sme sa nič, čo by sme už predtým nevedeli z našich rozhovorov s ruskou stranou," povedal Meľnyk, ktorý označil Schröderovu iniciatívu za premárnenú šancu a záležitosť tým považuje za uzatvorenú. Dodal, že "pre Ukrajinu už nemajú ďalšie rozhovory so Schröderom zmysel".



Ukrajinský veľvyslanec v Berlíne informoval, že sprostredkovateľské úsilie sa uskutočnilo z vlastnej iniciatívy bývalého nemeckého kancelára a nebola to žiadosť Kyjeva.



Podľa informácií DPA odcestoval bývalý nemecký kancelár z Istanbulu do Moskvy minulý týždeň v stredu, kde sa mal stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto správy odmietol potvrdiť.



Schröder je priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý 24. februára spustil ruskú inváziu na Ukrajinu. V Nemecku je bývalý kancelár vnímaný kontroverzne pre svoju angažovanosť v ruských energetických spoločnostiach a tiež proruské názory. Putina v roku 2004 označil za "bezchybného demokrata".