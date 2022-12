Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku: Mier nepadá z neba

Berlín/Kyjev 29. decembra (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Olexij Makejev vyzval na ďalšiu pomoc svojej krajine v boji proti ruskej invázii. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Mier nepadá z neba. Teba oň bojovať. A práve to robia Ukrajinci v mene všetkých Európanov," povedal Makejev novinám z nemeckej mediálnej spoločnosti Funke Mediengruppe; jeho vyjadrenia zverejnili vo štvrtok.



Ukrajinci by privítali "viac odvahy a odhodlania od našich spojencov a partnerov", uviedol veľvyslanec.



Medzi cieľmi na rok 2023 Makejev vymenoval "úplné oslobodenie našej krajiny od ruských okupantov, obnovu suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, návrat našich krajanov domov, opätovné vybudovanie našej krajiny a ďalší pokrok v začleňovaní do EÚ a NATO".



Takisto znovu poprosil o ďalšie dodávky zbraní, "aby sa na Ukrajine zachránilo ešte viac civilistov".



Pri otázke o možnom vyriešení konfliktu s Ruskom Makejev odkázal na desaťbodový plán ukrajinského prezident Volodymyra Zelenského, ktorého "mierový recept" zahŕňa úplné stiahnutie ruských vojakov z ukrajinského územia, prepustenie všetkých vojnových zajatcov, zriadenie súdu na potrestanie ruských vojnových zločincov a záruky bezpečnosti pre Ukrajinu. Kremeľ všetky tieto podmienky odmieta.