Ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne pozval pápeža Františka do Buče

Rím/Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec vo Vatikáne Andrij Juraš pozval v utorok pápeža Františka do ukrajinského mesta Buča blízko Kyjeva, aby na vlastné oči videl dôkazy údajných vojnových zločinov, ktorých sa na Ukrajine malo dopustiť Rusko. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Ako Juraš v rozhovore pre túto taliansku agentúru spresnil, o pápežskej návšteve na Ukrajine sa stále rokuje. Ukrajinskí predstavitelia by však od Františka očakávali, že bude "cestovať tam, kde ležia nevinné obete, zmasakrované ruskou armádou v Buči, len 15 kilometrov od Kyjeva, kde sa našlo približne 1400 obetí".



Ukrajinská strana podľa veľvyslanca istotne navrhne, aby pápež prišiel a videl tieto dôkazy, ktoré Moskva popiera s tým, že scény so zabitými civilistami boli zinscenované zo strany Kyjeva.



Juraš dodal, že Kyjev by chcel, aby sa pápež František pomodlil pri hroboch nevinných obetí údajných ruských zločinov, uvádza ANSA.