Ukrajinský veľvyslanec žiada prostriedky EÚ pre Poľsko

Varšava 21. mája (TASR) - Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Andrij Deščycia sa v mene svojej krajiny poďakoval Poľsku za prijatie miliónov ukrajinských utečencov. Takisto vyjadril presvedčenie, že Európska únia čoskoro uvoľní miliardy eur pre Poľsko, aby náklady za pomoc Ukrajine neniesol poľský ľud. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy agentúry AP.



"Som znepokojený, pretože neviem, kde sú hranice tejto pohostinnosti, pohostinnosti Poliakov," povedal Deščycia v piatkovom rozhovore pre AP.



Počas troch mesiacov, odkedy Ukrajinci začali prichádzať do Poľska, podľa neho v tejto krajine nenastali žiadne prejavy napätia v spoločnosti. Vyjadril však obavy, že v budúcnosti sa vzhľadom na rozsah pomoci, ktorú Poľsko poskytuje, môžu objaviť.



Poľská vláda Ukrajincom poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a ďalšie služby, píše AP. Viac ako 80 percent z nich žije v domovoch Poliakov. Veľvyslanec pripomenul snahy Ruska šíriť dezinformácie, podľa ktorých je Ukrajincom v Poľsku poskytovaná lepšia starostlivosť než Poliakom.



Riešením by Deščyciu mohlo byť uvoľnenie miliárd eur z európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z pandémie koronavírusu. To by podľa jeho slov takisto pomohlo predísť frustrácii Ukrajincov v Poľsku a ich následnému odchodu do ďalších krajín EÚ.



EÚ zablokovala uvoľnenie prostriedkov z fondu na zotavenie sa z pandémie určených pre Poľsko z dôvodu sporu o zmeny v súdnictve v tejto krajine, pripomína AP. Ide o sporné justičné reformy, ktoré podľa EÚ oslabujú nezávislosť tamojšieho súdnictva.



Deščycia podľa svojich slov chce, aby sa obe strany usilovali o kompromis. Zároveň vyzval Poľsko a EÚ, aby vyvíjali úsilie na jeho dosiahnutie.



Veľvyslanec odhaduje, že v Poľsku sú v súčasnosti tri až štyri milióny Ukrajincov. Približne 1,5 milióna z nich v tejto krajine pracovalo, študovalo alebo sa zdržiavalo už predtým, ako Rusko 24. februára začalo inváziu na Ukrajinu.



Poľská pohraničná stráž uvádza, že do krajiny od začiatku invázie prišlo z Ukrajiny približne 3,5 milióna ľudí, veľká časť ktorých v Poľsku zostáva.