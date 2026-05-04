Vicepremiér Ukrajiny: Rusko tento rok zintenzívnilo útoky na prístavy
Autor TASR
Kyjev 4. mája (TASR) - Rusko od začiatku tohto roka zintenzívnilo útoky na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. V pondelok to uviedol vicepremiér Oleksij Kuleba, podľa ktorého do konca apríla Rusi na prístavy vypustili 800 dronov, čo je desaťnásobne vyšší počet oproti rovnakému obdobiu počas minulého roka. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Udržiavanie prístavov v južnej časti Odeskej oblasti v prevádzke má pre Ukrajinu a jej vojnové hospodárstvo kľúčový význam, keďže vývoz, najmä obilnín a kovov, je pre ňu dôležitým zdrojom príjmov, pripomína Reuters.
Napriek intenzívnym ruským útokom sa Ukrajine od začiatku roka podarilo vo svojich prístavoch spracovať 30 miliónov ton tovaru, upresnil Kuleba. Od začiatku celoplošnej invázie Ruska vo februári 2022 sa podľa neho Moskve podarilo čiastočne zničiť alebo poškodiť 900 prístavných zariadení a 117 civilných plavidiel.
