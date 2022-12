Ukrajinský vojenský expert: Boje na Ukrajine sa zintenzívnili

Kyjev 28. decembra (TASR) - Ruská armáda vypálila v uplynulých 24 hodinách v ukrajinskom meste Cherson 33 rakiet na civilné ciele. Oznámila v stredu ráno ukrajinská armáda. Boje na Ukrajine pritom zosilneli, keď Rusko v snahe dobyť späť niektoré mestá vyslalo na frontovú líniu tanky a ozbrojené vozidlá, približuje ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Generálny štáb ukrajinskej armády v správe o situácii na bojovom poli v stredu ráno uviedol, že Rusko útočí na obývané oblasti ležiace na pravom brehu rieky Dneper neďaleko mesta Cherson mínometmi a delami.



Rusko však popiera, že by svoje útoky mierilo na civilistov, a Reuters upozorňuje, že uvedené informácie nedokázal nezávisle overiť.



Ruská armáda sa v novembra z Chersonu stiahla, pričom išlo o jeden z najväčších úspechov, ktoré ukrajinské ozbrojené sily dosiahli počas už celkovo 11 mesiacov trvajúcej vojny. Boje sa však s príchodom zimy spomalili.



"Čo sa týka frontovej línie, nastala len veľmi malá zmena, avšak nepriateľ zvýšil svoj tlak, a to aj čo sa týka počtu mužov a typu a kvality (vojenského) vybavenia," uviedol vojenský analytik Ždanov. Zároveň dodal, že boje zosilneli po tom, čo do nich Rusko vyslalo ozbrojené vozidlá a tanky.



Najťažšie boje prebiehajú v súčasnosti vo východoukrajinskom meste Bachmut a tiež severnejšie v mestách Svatove a Kreminna, kde sa ukrajinskí vojaci snažia prelomiť ruskú obranu, píše Reuters. Zároveň dodáva, že z Bachmutu, kde pred inváziou žilo asi 70.000 ľudí, sa stalo mesto duchov.



Rusko spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu 24. februára a označilo ju za "špeciálnu vojenskú operáciu". Za jej cieľ určilo denacifikáciu Ukrajiny, ktorá podľa Moskvy predstavovala pre Rusko hrozbu.



Rusko plánovalo premôcť Ukrajinu len za niekoľko dní, jeho armáda však utrpela na jar porážku na predmestí Kyjeva a aj na jeseň sa musela z viacerých oblastí stiahnuť, na čo Putin reagoval vyhlásením prvej vojenskej mobilizácie od čias druhej svetovej vojny, približuje Reuters.