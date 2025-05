Ukrajinský zdroj: Moskva na rokovaniach žiadala viac územia

Istanbul 17. mája (TASR) - Ruskí vyjednávači na mierových rokovaniach v Istanbule podmienili prímerie s Ukrajinou stiahnutím jednotiek Kyjeva z oblastí, na ktoré si robí nárok Moskva, uviedol vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s rokovaniami. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry Reuters.



Požiadavka Ruska spolu s ďalšími podmienkami, ktoré podľa predstaviteľa odzneli na piatkových rokovaniach, presahuje pôvodné podmienky aprílového návrhu mierovej dohody Spojených štátov, píše Reuters.



V Istanbule sa konali prvé priame rokovania Ruska a Ukrajiny od roku 2022. Hoci stretnutie neviedlo k prímeriu, obe strany súhlasili s rozsiahlou výmenou väzňov a rokovali aj o potenciálnom stretnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dostal na sobotňajšej tlačovej konferencii od novinárov otázku o podmienkach, ktoré podľa ukrajinského predstaviteľa Moskva predložila. Peskov ich odmietol komentovať s tým, že rokovania musia prebiehať za zatvorenými dverami.



Ukrajinský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity však poskytol podrobnosti z rozhovorov. Podľa jeho slov sa ukrajinskí vojaci musia pred uzavretím prímeria stiahnuť z Doneckej, Záporožskej, Chersonskej a Luhanskej oblasti. Tieto oblasti spolu s ukrajinským polostrovom Krym musia byť zároveň medzinárodne uznané ako súčasť Ruska, uviedol podľa Reuters.



V rámci požiadaviek by sa z Ukrajiny mal stať neutrálny štát, ktorý nebude vlastniť zbrane hromadného ničenia, a spojenci Kyjeva neumiestnia na ukrajinskom území žiadne svoje vojská. Všetky strany konfliktu sa vzdajú aj nárokov na náhradu vojnových škôd. Ukrajinský predstaviteľ ozrejmil, že ruskí vyjednávači odovzdali tieto požiadavky v ústnej podobe a neposkytli žiadny dokument obsahujúci ich podmienky, uvádza Reuters.



Podľa Ukrajiny postoj Ruska v Istanbule ukázal, že to s mierom nemyslí vážne. Európski spojenci Kyjeva preto naliehajú na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na Rusko uvalil nové sankcie. Vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij vyjadril spokojnosť so stretnutím a uviedol, že Moskva je ochotná pokračovať v rozhovoroch s Kyjevom.