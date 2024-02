Ukrajinským pracovníkom mali zakázať vstup do atómovej elektrárne

Viedeň 1. februára (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni vo štvrtok oznámila, že pracovníkom z ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Enerhoatom zakázali vstup do okupovanej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili ruské sily v marci 2022 počas invázie Ruska na Ukrajinu. Jej šesť reaktorov je v súčasnosti odstavených. Keďže elektráreň obsluhujú aj zamestnanci, ktorí prijali ruské občianstvo, nie je jasné, koľkých ľudí sa nový zákaz týka.



V oblasti prebiehajú kruté boje, čo spôsobuje výpadky elektriny. To vyvoláva v medzinárodnom spoločenstve obavy, pretože elektráreň potrebuje dodávku elektriny a vodu na ochladzovanie svojich systémov.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi má elektráreň navštíviť na budúci týždeň. Bude tiež v utorok rokovať aj v Kyjeve, informovala vo vyhlásení MAAE. Počas návštevy v Záporožskej atómovej elektrárni sa "bude pýtať na životne dôležitú vec týkajúcu sa pracovníkov" elektrárne a bude žiadať "ďalšie informácie" o najnovšom oznámení o zákaze vstupu.



"Je životne dôležité, aby mala elektráreň kvalifikovaných a skúsených pracovníkov, ktorých potrebuje na zaistenie jadrovej bezpečnosti," uviedol Grossi vo vyhlásení. "Počet zamestnancov pritom už bol od začiatku vojny výrazne znížený," dodal.



Pred vojnou v elektrárni pracovalo 11.500 zamestnancov. Ruský prevádzkovateľ elektrárne zamestnáva 4500 ľudí a "uvažuje" o 940 žiadostiach ďalších záujemcov o prácu.



Personál ZAES tvoria bývalí zamestnanci Enerhoatomu, ktorí "prijali ruské občianstvo a podpísali zamestnanecké zmluvy s ruským prevádzkovateľom", doplnila vo vyhlásení MAAE. Okrem nich tam pracuje aj "personál, ktorý poslali do ZAES z Ruskej federácie".



MAAE opakovane upozorňovala na neustále bezpečnostné riziká hroziace v ZAES. Jej inšpektori sú priamo v elektrárni od septembra 2022 a monitorujú situáciu. Šesť jadrových reaktorov, ktoré sú odstavené, vyrábalo pred vojnou približne pätinu elektriny Ukrajiny.