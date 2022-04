Ukrajinu plánuje navštíviť aj rakúsky kancelár Nehammer

Viedeň/Kyjev 5. apríla (TASR) - Rakúsky kancelár Karl Nehammer sa v najbližších dňoch plánuje osobne stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby prediskutoval humanitárnu a politickú podporu pre Kyjev. Vo vyhlásení to uviedla jeho kancelária. TASR o tom informovala na základe informácií od rakúskej tlačovej agentúry APA.



"Z bezpečnostných dôvodov nie je možné oznámiť ďalšie podrobnosti o tejto ceste," uvádza sa vo vyhlásení s tým, že Nehammer v pondelok večer telefonoval so Zelenským. Ukrajinský prezident to potvrdil vo videoprejave.



"S rakúskym kancelárom Nehammerom sme sa dohodli, že v blízkej budúcnosti navštívi Ukrajinu," povedal Zelenskyj.



Do Kyjeva plánujú tento týždeň pricestovať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.