Ukrajinu po ruských útokoch zasiahli výpadky v energetike

Kyjev 2. júna (TASR) - Ukrajina v nedeľu zaviedla núdzové prerušenie dodávok elektrickej energie vo väčšine krajiny; deň po tom, ako Rusko spustilo rozsiahle útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a vyhlásilo, že dosiahlo úspechy v okupovanej Doneckej oblasti, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Po sobotňajšom útoku dronov a rakiet na energetické ciele, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 19 ľudí, platili odstávky vo všetkých ukrajinských regiónoch okrem troch. Ukrajinský štátny prevádzkovateľ energetickej siete Ukrenergo uviedol, že odstávky sa dotkli priemyselných odberateľov aj domácností.



Neprestávajúce ruské útoky na ukrajinskú elektrickú sieť v ostatných týždňoch prinútili vládu v Kyjeve zaviesť celoštátne poplachy súvisiace s výpadkom elektrického prúdu. Bez primeranej protivzdušnej obrany, ktorá by útokom odolávala a umožnila opravy, by sa však nedostatok mohol ešte zhoršiť, keďže koncom leta a v zime sa spotreba elektrickej energie ešte zvýši.



Medzi najvýznamnejšie nedávne útoky patrí aprílový atak, ktorý poškodil najväčšiu tepelnú elektráreň v Kyjeve, a masívny útok z 8. mája, ktorého terčom boli zariadenia na výrobu a prenos elektrickej energie vo viacerých regiónoch.



Po sobotňajšej paľbe ukrajinské vzdušné sily v nedeľu oznámili, že protivzdušná obrana zostrelila všetkých 25 dronov vypustených počas noci. Rusko v nedeľu vyhlásilo, že prevzalo kontrolu nad dedinou Umanske v Doneckej oblasti.



Nová koordinovaná ofenzíva Ruska sa sústreďuje na ukrajinskú severovýchodnú Charkovskú oblasť, ale zdá sa, že zahŕňa aj testovanie ukrajinskej obrany v Doneckej oblasti ďalej na juh, a zároveň podniká výpady do Sumskej a Černihivskej oblasti na severe krajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v prejave na ázijskej bezpečnostnej konferencii v Singapure obvinil Čínu, že pomáha Rusku narúšať nadchádzajúcu mierovú konferenciu o vojne na Ukrajine, ktorú organizuje Švajčiarsko.



Poradca Bieleho domu pre komunikáciu v oblasti národnej bezpečnosti John Kirby v nedeľu tiež potvrdil, že americký prezident Joe Biden súhlasil s tým, aby Ukrajina mohla používať niektoré zbrane poskytnuté zo strany USA na údery na území Ruska s cieľom zmierniť "neuveriteľný tlak", ktorý Rusko vyvíja na Charkov.



Ukrajina požiadala o povolenie použiť zbrane poskytnuté USA na úder proti "bezprostredným hrozbám hneď za hranicami", povedal Kirby v nedeľu v relácii This Week With George Stephanopoulos na stanici ABC. Kirby dodal, že toto povolenie je "limitované iba pre Charkovskú oblasť, a je obmedzené, pokiaľ ide o druhy cieľov, ktoré môžu zasiahnuť".