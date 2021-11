Ukrajina zaznamenala rekordný denný počet úmrtí v súvislosti s covidom

Kyjev 9. novembra (TASR) - Ukrajina v utorok zaznamenala najvyšší denný počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom od začiatku pandémie. Za uplynulých 24 hodín tam pribudlo 833 úmrtí, čím bol prekonaný rekord z minulého piatka, keď evidovali 793 úmrtí, informovali agentúra AFP a UNIAN.



Za uplynulých 24 hodín na Ukrajine tiež hlásili ďalších takmer 19.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo od začiatku pandémie tak v krajine zaznamenali vyše 3,1 milióna prípadov infekcie a 73.990 súvisiacich úmrtí.



Napriek tomu, že obyvatelia Ukrajiny majú možnosť zaočkovať sa jednou zo štyroch dostupných vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Sinovac, v krajine je proti koronavírusu doposiaľ plne zaočkovaných iba 18 percent populácie, čo je jedna z najnižších hodnôt spomedzi európskych krajín.



Minulý týždeň hospitalizovali s covidom na Ukrajine 34.333 ľudí, pričom až 91,1 percenta pacientov nebolo zaočkovaných.



V snahe zvýšiť záujem verejnosti o očkovanie zaviedla ukrajinská vláda povinné očkovanie pre niektoré profesie vrátane učiteľov a štátnych zamestnancov. Tí sa museli nechať zaočkovať najneskôr do 8. novembra, inak by im neboli ďalej vyplácané mzdy.



V utorok zároveň vláda povinné očkovanie rozšírila aj na zamestnancov štátnych podnikov — napríklad železníc a pošty. Tí sa musia nechať zaočkovať najneskôr do 1. decembra.



Obyvatelia Ukrajiny sa tiež musia preukázať dokladom o očkovaní alebo negatívnom výsledku testu, ak chcú cestovať vlakmi, diaľkovými autobusmi alebo lietadlami.



S týmito novými opatreniami však súvisí aj vznik čierneho trhu s falošnými dokumentami o očkovaní. Takéto falzifikáty sa na Ukrajine predávajú za 100 až 300 dolárov a objavili sa dokonca aj správy, že existuje aj falošná vládna aplikácia, ktorá slúži na preukázanie sa falošnými očkovacími preukazmi.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že polícia zriadila špeciálne jednotky, ktoré majú za úlohu pátrať po sfalšovaných dokumentoch.