Ukrenerho: Ukrajinci sa musia pripraviť na väčšie odstávky elektriny

Kyjev 17. júna (TASR) — Ukrajinci sa budú musieť v najbližších týždňoch pripraviť na ešte rozsiahlejšie prerušenia dodávok elektriny spôsobené systematickými útokmi ruských síl na energetickú infraštruktúru krajiny. V nedeľu večer to v ukrajinskej televízii uviedol riaditeľ spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj.



"V nasledujúcich týždňoch sa situácia v porovnaní s dneškom výrazne zhorší," varoval Kudryckyj.



Prerušenia dodávok elektriny sa pravdepodobne predĺžia až na 12 hodín denne a takáto situácia bude trvať do konca júla.



K ďalším výpadkom by podľa Kudryckého mohlo dôjsť v dôsledku údržbárskych prác v jadrových elektrárňach a poveternostných podmienok.



Plánované odstávky sa budú opakovať najmä vo večerných hodinách a v špičkách. Situácia sa nezmení, kým sa nedokončia nevyhnutné opravy dvoch jadrových reaktorov.



Ukrajina bola po ruských útokoch nútená zvýšiť dovoz elektriny zo susedných krajín Európskej únie. Zároveň vyzvala spojencov, aby jej pomohli pri obnove energetického sektora a poskytli ďalšie systémy protivzdušnej obrany na ochranu kritickej infraštruktúry.