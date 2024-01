Ulica v Paríži ponesie meno rockovej ikony Davida Bowieho

Paríž 6. januára (TASR) - Mesto Paríž pomenuje v pondelok ulicu po ikone rockovej hudby Davidovi Bowiem, uviedli predstavitelia mesta, dodajúc že osem rokov od spevákovho úmrtia to bude prvá ulica pomenovaná na jeho počesť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ulica Davida Bowieho" vznikne v 13. obvode na ľavom brehu mesta. Meno žiadnej osobnosti nebude potrebné odstrániť, aby sa uvoľnilo miesto pre Bowieho, pretože ulica bola vytvorená len nedávno v rámci veľkej prestavby štvrte, ktorá zahŕňa aj modernistickú univerzitnú knižnicu Bibliotheque Francois Mitterrand.



Asi 50 metrov dlhá ulica bola predtým projektantom mesta známa pod pracovným názvom "VoieDZ/13". Ten mohol osloviť aj samotného Bowieho, ktorý napísal piesne ako "TVC15" alebo "5:15".



Bowie, ktorý zomrel 10. januára 2016 na rakovinu pečene, by sa v pondelok dožil 77 rokov. Zomrel len dva dni po tom, ako vyšiel jeho posledný štúdiový album "Blackstar". Je považovaný za jedného z najvplyvnejších a zároveň najpredávanejších hudobníkov 20. storočia, najmä pre jeho schopnosť prekročiť hranice hudby, filmu a módy. Jeho kariéra odštartovala hitom "Space Oddity" v roku 1969.



Paríž hral v Bowieho živote menej významnú úlohu ako Londýn, Berlín a Los Angeles, ale francúzska avantgardná divadelná kultúra mala vplyv na jeho vizuálny štýl.



Pondelkové odhalenie Bowieho pamätnej tabule je naplánované na 16.15 h, uviedol starosta 13. parížskeho obvodu Jerome Coumet. Coumet, veľký fanúšik Bowieho, prišiel s nápadom pomenovať ulicu podľa Bowieho začiatkom roka 2020 a neskôr v tom roku získal súhlas mesta Paríž s odôvodnením, že hviezda má "silné spojenie s mestom svetla".



Nikde inde na svete neexistuje záznam o ulici, ktorá by bola pomenovaná podľa Davida Bowieho.