Londýnom sa preháňali splašené armádne kone, hlásia zranených

Londýn 24. apríla (TASR) - Centrom Londýna sa v stredu preháňalo niekoľko splašených koní, utiekli britskej vojenskej jednotke Household Cavalry. Zranenia pri tom utrpelo päť ľudí, štyroch odviezli do nemocnice. TASR informuje na základe správy denníka The Telegraph.



Podľa agentúry PA sa splašilo zrejme až sedem koní. Zvieratá zhodili svojich jazdcov počas ranného cvičenia. Pri incidente sa zranil najmenej jeden vojak. Jeho kôň potom vrážal do áut neďaleko Buckinghamského paláca. Jeden z koní podľa zdroja agentúry AFP narazil do odstaveného autobusu a rozbil na ňom predné sklo.



Londýnska záchranná služba uviedla, že dokopy sa zranilo päť ľudí na troch rozličných miestach. "Naši záchranári boli na mieste za menej ako minútu," uviedol hovorca záchrannej služby.



Polícia neskôr potvrdila, že všetky kone sa s pomocou armády podarilo chytiť.