Protestov v Minsku sa zúčastnili propoziční i provládni seniori

Minsk 19. októbra (TASR) - Prívrženci opozície z radov bieloruských seniorov sa v pondelok zišli na protestnom pochode ulicami Minska. V centre mesta sa konalo aj zhromaždenie dôchodcov sympatizujúcich so súčasným bieloruským vedením na čele s prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Informoval o tom spravodajský portál TUT.by s tým, že obe skupiny mali na krátkom úseku spoločnú trasu, ale okrem výmen názorov medzi nimi k závažnejším incidentom nedošlo. Polícia dohliadala na poriadok, ale nezasahovala.



Podľa TUT.by sa podobné pochody seniorov podporujúcich opozíciu konali aj v ďalších bieloruských mestách, napríklad v Breste, Polacku či v Hrodne. Podobne ako v Minsku aj tam sa pochody zaobišli bez zásahu polície.



V Bielorusku sa už tretí mesiac konajú masové protesty proti výsledkom prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta. Za víťaza bol vyhlásený Lukašenko, ktorý tento post zastáva od roku 1994. Opozícia výsledky volieb oznámené úradmi neuznáva a voľby považuje za sfalšované.



Pred prezidentskými voľbami i po nich bezpečnostné zložky zadržali viacero významných predstaviteľov opozície. Vo vyšetrovacej väzbe je stále manžel prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej, bloger a aktivista Siarhej Cichanovskij, ako aj bývalý bankár Viktar Babaryka, ktorý bol zadržaný krátko po tom, ako oznámil, že mieni kandidovať vo voľbách. Vo väzbe skončilo takmer celé vedenie Koordinačnej rady založenej na podnet Cichanovskej v záujme zaistenia hladkého odovzdania moci v krajine.



Medzičasom sa v pondelok objavila správa, že do domáceho väzenia prepustili politického stratéga Vitaľa Škľarava a členku prezídia Koordinačnej rady Liliju Vlasavovú. Obaja boli medzi účastníkmi stretnutia s Lukašenkom, ktoré sa odohralo pred niekoľkými dňami v ústave predbežného zadržania bieloruského Výboru štátnej bezpečnosti (KGB). Odvtedy boli prepustení riaditeľ IT spoločnosti PandaDoc Dzmitryj Rabcevič i podnikateľ Juryj Vaskrasenskij. Zrejme v domácom väzení je od minulého piatku aj Iľja Salej, právnik opozičnej líderky Maryje Kalesnikavovej, ktorá je naďalej vo väzbe.