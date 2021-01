Ulice holandských miest boli po troch nociach výtržností pokojné

Amsterdam 27. januára (TASR) - Situácia v mestách v Holandsku bola v utorok večer pokojná po troch nociach násilných protestov proti nočnému zákazu vychádzania, počas ktorých dochádzalo k početným výtržnostiam, rabovaniu a podpaľačstvu. Informovala o tom agentúra AFP.



Závažnejšie incidenty nehlásili z Amsterdamu, Rotterdamu ani Haagu, kde boli výsledkom zrážok z uplynulých dní vyplienené obchody, porozbíjané výklady i podpálené autá. Podľa polície išlo o najhoršie pouličné nepokoje v Holandsku za štyri desaťročia.



Väčší dav mladých ľudí sa v utorok neskoro večer nakrátko zišiel a odpaľoval petardy v Amsterdame, pričom v Rotterdame zadržali 33 osôb za vandalizmus, oznámila polícia.



Od začiatku násilností v sobotu večer, keď v Holandsku začal v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu platiť zákaz nočného vychádzania, zadržali v krajine najmenej 400 ľudí. Tisíce ďalších za porušenie tohto zákazu pokutovali. Viacero miest dalo polícii osobitné právomoci v súvislosti so správami, že sa na sociálnych sieťach organizujú nové protesty.



"Pred ľuďmi, ktorí rozbíjajú výklady, nekapitulujete," povedal minister financií Wopke Hoekstra v utorok pre agentúru ANP. "Tí, čo toto robia, sú zberba," dodal.



Minister spravodlivosti Ferd Grapperhaus oznámil, že vláda zákaz vychádzania nezruší. Očakáva sa, že potrvá najmenej do 9. februára.



Protesty sa začali v menšom rozsahu v sobotu v meste Urk na severe krajiny, avšak v nedeľu sa rozšírili do viacerých miest vrátane metropoly Amsterdam či Eindhovenu, kde polícia použila vodné delá a slzotvorný plyn.