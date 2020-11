Ulice Minska opäť patrili protestom žien

Minsk 14. novembra (TASR) - Bieloruská metropola Minsk v sobotu zažila ďalšiu protestnú akciu žien. Informoval o tom bieloruský internetový zdroj Onliner. Podľa neho organizátori túto akciu nazvali Výpad žien - tie sa totiž s kvetmi v rukách - jednotlivo alebo v malých skupinách - objavovali v rôznych častiach mesta.



Na pochod v spoločnosti menšej skupiny žien vyrazila aj známa seniorka a dávna podporovateľka bieloruskej opozície Nina Bahinská, ktorá sa podľa agentúry TASS stala "neodmysliteľnou účastníčkou a živým symbolom protestných akcií".



Ako dodal TASS, v uliciach Minska bolo opäť vidno "mužov v čiernom", uniformovaných policajtov i policajné mikrobusy. Námestia víťazstva a nezávislosti polícia ohradila zátarasami.



Ako informoval spravodajský server TUT.by, obyvatelia Minska aj v sobotu prichádzali do dvora domu, na ktorom bol v stredu večer neznámymi maskovanými mužmi na smrť zbitý 31-ročný Raman Bandarenka. Napriek chirurgickému zákroku mladý muž svojim zraneniam vo štvrtok večer podľahol. Jeho smrť vyvolala v Bielorusku, ale aj v zahraničí šok.



Ako informoval spravodajský portál TUT.by, Bandarenka bol aktívnym obyvateľom jedného z tzv. dvorov zmien. Ide o spoločenstvá ľudí, ktorí ako formu protestu proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu zvolili revitalizáciu svojho spoločného dvora vlastnými silami, kde si po večeroch alebo cez víkendy organizujú susedské stretnutia či večierky.



Na miesto, kde sa spomínaný incident v stredu večer odohral, ľudia stále prinášajú kvety a sviečky, na ploty vešajú stuhy bielej a červenej farby - ide o farby bieloruskej opozície.



Podľa TUT.by sa na mnohých miestach v Minsku i v iných mestách objavujú plagáty a transparenty s nápisom v cyrilike: "Ja vychožu" (v preklade: Idem von), čo boli posledné slová, ktoré Bandarenko napísal do domového četu tesne pred incidentom s neznámymi.



Často sa stáva, že túto výzdobu odstraňujú neznámi muži v civile alebo aj k opozícii nepriateľsky naladení radoví občania.



Na Bandarenkovom dvore vznikol medzičasom aj stanový tábor, ktorého obyvatelia chcú v noci bdieť a symbolicky držať stráž pri zosnulom, ako to býva zvykom.