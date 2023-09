Ulice portugalskej obce zaplavilo červené víno

Lisabon 12. septembra (TASR) - Ulice obce Sao Lorenco de Bairro v strednom Portugalsku zaplavili v nedeľu viac ako dva milióny litrov červeného vína, ktoré unikli z liehovaru, kde praskli dva tanky s vínom.



Podľa denníka Diário Coimbra nebol pritom nikto zranený, vznikli však materiálne škody, čo vyvolalo nespokojnosť miestnych obyvateľov. Niektorým z 2000 obyvateľov obce sa totiž víno zaplavilo ich pozemky alebo aj pivnice.



Spoločnosť Destilaria Levira sa obyvateľom obce ospravedlnila a oznámila, že preberá plnú zodpovednosť za náklady spojené s čistením a odstraňovaním škôd.



Podľa spravodajského webu Jornal de Notícias sa miestnej samospráve s pomocou hasičov podarilo zabrániť tomu, aby sa víno dostalo do rieky a spôsobilo ekologickú katastrofu. Alkohol, ktorý sa podarilo zachytiť, previezli hasiči do čističky odpadových vôd.



Nateraz nie je známe, čo spôsobilo poškodenie nádrží na víno. Víno, ktoré v nich bolo uskladnené, by postačilo na naplnenie takmer troch miliónov fliaš obvyklého objemu.



Vedenie liehovaru vysvetlilo, že jeho veľké skladové zásoby vína sú dôsledkom reakcie vlády na prebytok vína v Európe, ktorý bol vyvolaný klesajúcim dopytom. V júni Európska komisia v reakcii na túto situáciu uviedla, že podporí opatrenia na premenu nadbytočného vína na biopalivo.