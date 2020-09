Ulická: Bielorusko zažíva to, čo bude musieť časom podstúpiť aj Rusko

Minsk/Moskva 10. septembra (TASR) - Ruská spisovateľka Ľudmila Ulická si myslí, že "Bielorusko dnes zažíva to, čo bude Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou musieť po nejakom čase podstúpiť tiež".



Ulická to uviedla v rozhovore pre ruskú redakciu rozhlasovej stanice BBC, ktorá ju požiadala o reakciu na výzvu bieloruskej spisovateľky a nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Sviatlany Alexijevičovej adresovanú ruským intelektuálom.



Alexijevičová vo svojej výzve apelovala na "ruskú inteligenciu", aby verejne podporila protesty v Bielorusku.



"Prečo ste ticho? Iba vzácne počujeme podporné hlasy. Prečo mlčíte, keď vidíte, že rozdupávajú malý hrdý národ? Stále sme vaši bratia," napísala vo svojom vyhlásení zverejnenom v stredu na webovej stránke bieloruského PEN centra.



Ulická vo svojej reakcii uviedla, že "pre nás všetkých sú udalosti posledných týždňov v Bielorusku vzorom našej bezprostrednej budúcnosti. A model je to dobrý...".



Ubezpečila, že ruskí intelektuáli "s veľkým napätím" sledujú všetky správy, ktoré teraz prichádzajú z Bieloruska; vedia o zatknutiach i "o zrode nových úžasných vodcov" a je im jasné, že v Bielorusku došlo k udalosti, aká "sa môže zajtra stať v Rusku".



Ulická, ktorá spolupracovala s výborom koordinujúcim aktivity opozície v Rusku, sa pre BBC vyjadrila, že kolegom v Bielorusku nemá čo poradiť. Vysvetlila, že "ruská opozícia sa nikdy nedokázala spojiť, jej jednotliví predstavitelia sa nedokázali medzi sebou dohodnúť a táto situácia nie je pre Rusko vôbec nová".



Podobný orgán opozície v Bielorusku — Koordinačná rada — vznikol krátko po prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta. Alexijevičová sa stala členkou jeho predsedníctva.



Momentálne je Alexijevičová posledným zo siedmich členov predsedníctva Koordinačnej rady, ktorý zostáva na slobode a nachádza sa v Bielorusku.



Aby sa zabránilo predpokladanému zatknutiu Alexijevičovej, prišli vo štvrtok do jej bytu v Minsku viacerí diplomati EÚ.



Ostatní členovia Koordinačnej rady boli z Bieloruska buď násilím vyvezení, alebo sú väznení pre podozrenie z výziev na prevzatie moci. Toto podozrenie začali bieloruské bezpečnostné sily vyšetrovať prakticky okamžite po vytvorení Koordinačnej rady.