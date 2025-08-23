< sekcia Zahraničie
Ulicu v Berlíne, ktorá niesla rasistický názov, premenovali
Mohr je archaický nemecký výraz pre Afričanov s tmavou pokožkou. Historicky sa tento termín pôvodne vzťahoval na Maurov ako obyvateľov starovekej a stredovekej severnej Afriky.
Autor TASR
Berlín 23. augusta (TASR) - Ulicu v centrálnej časti Berlína v sobotu oficiálne premenovali na počesť afrického filozofa z 18. storočia. Stalo sa tak po rokoch diskusií o jej doterajšom názve Mohrenstrasse, ktorý bol považovaný za zastaraný a urážlivý, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Miestna rada štvrte Mitte už v roku 2020 prvýkrát oznámila, že chce zmeniť názov ulice na Anton-Wilhelm-Amo-Strasse, podľa prvého černošského filozofa, o ktorom je známe, že vyučoval na nemeckej univerzite. Nový názov dostala aj stanica metra Mohrenstrasse. Dátum premenovania úrady pritom zvolili tak, aby pripadal na Medzinárodný deň pamiatky obchodu s otrokmi a jeho zrušenia.
„Je to veľký úspech pre občiansku spoločnosť, ktorá sa o zmenu názvu usilovala viac ako 30 rokov. Doterajší názov bol pre mnohých černochov žijúcich v Nemecku veľmi problematický,“ povedal Tahir Della zo združenia Decolonize Berlin.
Pôvod predošlého názvu ulice nie je jasný. Označenie pochádza z počiatku 18. storočia, keď vrcholil atlantický obchod s otrokmi, a niektorí sa domnievajú, že sa môže týkať bývalých otrokov, ktorí sa tu usadili. Iná teória hovorí, že názov odkazuje na africkú diplomatickú delegáciu, ktorá bola na návšteve.
Anton Wilhelm Amo sa narodil okolo roku 1700 na území dnešnej Ghany. Predpokladá sa, že už ako dieťa ho predali do otroctva a následne priviezli do Európy. Neskôr mal možnosť získať vzdelanie, ktoré ho zaviedlo na prestížne univerzity vo Wittenbergu, Halle a Jene. Stal sa dôležitou osobnosťou nemeckého osvietenstva.
Decolonize Berlin tvrdí, že nový názov si ctí symbol „odporu, sebauplatnenia a vedomostí v africkej diaspóre“.
Della vyjadril nádej, že premenovanie ulice bude slúžiť ako „impulz pre ďalšie diskusie o verejných priestoroch“, pričom poukázal na debaty o iných názvoch ulíc v Berlíne, ktoré vzdávajú hold osobnostiam z koloniálnej minulosti Nemecka.
