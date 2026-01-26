Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úlomky dronu spôsobili požiar v dvoch podnikoch v Krasnodarskom kraji

Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Jedna osoba utrpela zranenia, uviedlo v pondelok regionálne centrum pre mimoriadne situácie.

Autor TASR
Moskva 26. januára (TASR) - Dva podniky v meste Slavjansk na Kubani v ruskom Krasnodarskom kraji zachvátil požiar po tom, čo na ne dopadli úlomky dronu. Jedna osoba utrpela zranenia, uviedlo v pondelok regionálne centrum pre mimoriadne situácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Zmienené centrum neobjasnilo, o aké podniky šlo. V tomto meste sa nachádza súkromná rafinéria s kapacitou približne 100.000 barelov denne, ktorá dodáva palivo pre domáce použitie i export. V decembri Ukrajina zaútočila na túto rafinériu, pričom útok zapríčinil požiar, ktorý sa údajne podarilo rýchlo uhasiť.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana v noci na zachytila a zneškodnila 40 ukrajinských dronov vrátane 34 v Krasnodarskom kraji.

Útoky v noci podniklo aj Rusko. Ukrajinská protivzdušná obrana na platforme Telegram uviedla, že ukrajinské sily zneškodnili 110 z dovedna 138 ruských dronov.
