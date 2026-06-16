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Úlomky dronu spôsobili požiar v sklade ropy v Krasnodarskom kraji
Kyjev sa v uplynulých týždňoch zameriava na prístupové cesty na Krymský polostrov.
Autor TASR
Kyjev 16. júna (TASR) - Úlomky ukrajinského dronu v noci na utorok spôsobili požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji v regióne Poltavskaja. V utorok o tom informovali miestne orgány, podľa ktorých tam nedošlo k žiadnym obetiam na životoch ani zraneniam. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
Regionálne úrady uviedli, že uzavreli miestnu cestu spájajúcu túto oblasť s trasou vedúcou k mostu cez Kerčský prieliv, ktorý spája Ruskom anektovaný polostrov Krym s Krasnodarským krajom. Most patrí medzi najdôležitejšie logistické trasy spájajúce okupovaný Krym s ruským územím.
Kyjev sa v uplynulých týždňoch zameriava na prístupové cesty na Krymský polostrov. V pondelok zasiahol dva mosty spájajúce Krym s Ruskom okupovanou Chersonskou oblasťou.
Ukrajinské útoky už významne narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo Ruskom dosadené vedenie na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť tam prídelový systém. Problémy z dodávkami pociťujú aj v Krasnodarskom kraji, ktorý je populárnou letnou destináciou pre turistov.
V noci na utorok útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove na východe Ukrajiny. Zásah tam usmrtil desať králikov a ďalších 15 zvierat sa zranilo. Z miesta však nehlásia žiadne zranené ani mŕtve osoby.
Regionálne úrady uviedli, že uzavreli miestnu cestu spájajúcu túto oblasť s trasou vedúcou k mostu cez Kerčský prieliv, ktorý spája Ruskom anektovaný polostrov Krym s Krasnodarským krajom. Most patrí medzi najdôležitejšie logistické trasy spájajúce okupovaný Krym s ruským územím.
Kyjev sa v uplynulých týždňoch zameriava na prístupové cesty na Krymský polostrov. V pondelok zasiahol dva mosty spájajúce Krym s Ruskom okupovanou Chersonskou oblasťou.
Ukrajinské útoky už významne narušili vojenskú logistiku a dodávky pohonných látok, čo Ruskom dosadené vedenie na Krymskom polostrove v máji prinútilo zaviesť tam prídelový systém. Problémy z dodávkami pociťujú aj v Krasnodarskom kraji, ktorý je populárnou letnou destináciou pre turistov.
V noci na utorok útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove na východe Ukrajiny. Zásah tam usmrtil desať králikov a ďalších 15 zvierat sa zranilo. Z miesta však nehlásia žiadne zranené ani mŕtve osoby.