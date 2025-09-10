Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Úlomky dronu poškodili v Poľsku strechu obytného domu

Tento obrázok z videa zobrazuje lietadlá zaparkované na letisku Chopin vo Varšave v Poľsku v stredu 10. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov.

Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) — Úlomky jedného z dronov, ktoré v noci na stredu narušili vzdušný priestor Poľska, poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka ležiacej v tom istom regióne. Žiadna osoba neutrpela zranenia, informuje varšavský spravodajca s odvolaním sa na agentúru PAP.

Operačné velenie poľských ozbrojených síl v stredu ráno oznámilo zostrelenie viacerých dronov. Vyzvalo obyvateľov, aby sa v prípade nálezu neznámeho predmetu alebo jeho častí k nemu nepribližovali, nedotýkali sa ho a ani ho nepremiestňovali, ale nahlásili to na tiesňovú linku 112.

Poľská armáda sa zároveň poďakovala veleniu vzdušných síl NATO a Holandskému kráľovskému letectvu, ktorého stíhačky F-35 sa podieľali na ochrane poľského vzdušného priestoru. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu sa už vrátili k štandardnej činnosti.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
