Úlomky dronu zneškodneného v Moskovskej oblasti zranili dvoch ľudí

Moskva 7. júna (TASR) - Ruská armáda v noci na sobotu zneškodnila 36 dronov, ktoré ukrajinská armáda vyslala do útokov na území Brianskej, Kalužskej, Kurskej, Moskovskej a Smolenskej oblasti. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom v sobotu informovala britská stanica BBC.



Médiá pred tým zverejnili informáciu, že od piatkového popoludnia do polnoci ruská armáda zachytila alebo zničila ďalších 82 ukrajinských dronov, a to v Belgorodskej, Brianskej, Kalužskej, Kurskej, Moskovskej, Oriolskej, Riazanskej a Tulskej oblasti.



BBC podotkla, že ruská armáda - ako obvykle - vo svojej tlačovej správe nespresnila, koľko ukrajinských dronov bolo vypustených a koľko z nich dosiahlo svoje ciele. Ruské úrady tradične pripisujú všetky škody spôsobené dronovými útokmi padajúcim úlomkom zostrelených dronov.



Moskovský primátor Sergej Sobianin doplnil, že od piatka večera do soboty poludnia bolo v Moskovskej oblasti zostrelených desať dronov.



V dôsledku hrozby v podobe ukrajinských dronov svoju prevádzku v piatok večer prerušili tri moskovské letiská - Šeremetievo, Domodedovo a Žukovskij.



Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov doplnil, že úlomky dronu zranili v meste Istra dvoch ľudí.



O zranenom civilistovi v sobotu ráno informoval aj gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov. Podľa jeho slov dron ukrajinských ozbrojených síl zasiahol osobné auto v obci Bessonovka.