< sekcia Zahraničie
Úlomok iránskej rakety zasiahol rafinériu v izraelskom prístave Haifa
Autor TASR
Washington/Jeruzalem 19. marca (TASR) - Iránska armáda pri svojom raketovom útoku na Izrael zasiahla vo štvrtok aj ropné rafinérie v prístavnom meste Haifa na severe Izraela. Úder nespôsobil „významné škody“, uviedlo vo štvrtok izraelské ministerstvo energetiky. Izraelské médiá však priniesli zábery na stĺpy hustého dymu vychádzajúceho zo zasiahnutého objektu.
Minister energetiky Eli Kohen uviedol, že dodávky elektriny v oblasti Haify boli v dôsledku útoku prerušené len na približne 45 minút a následne plne obnovené, informovala agentúra Reuters.
Iránskym ostreľovaním boli ohrozené aj ďalšie objekty energetickej infraštruktúry v Izraeli. Revolučné gardy (IRGC) oznámili, že okrem rafinérie v Haife zasiahli aj ropný závod v prístavnom meste Ašdod na juhu Izraela.
Teherán takéto útoky prezentuje ako odvetu za ofenzívu Izraela na iránskom území a ako úder proti „sionistickému režimu“. Ciele, ktoré pri nich IRGC zasiahnu – rafinérie, veliteľské centrá či infraštruktúru – majú podľa Iránu strategický a symbolický význam, lebo ovplyvňujú vojenskú a hospodársku kapacitu židovského štátu.
V súvislosti s útokom izraelskej armády na plynové pole Južný Párs, ktoré Irán zdieľa s Katarom, americký prezident Donald Trump vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby neútočili na iránske ropné a plynové polia.
Trump neskôr tvrdil, že o tomto útoku vopred nevedel, aj keď predstavitelia USA aj Izraela novinárov ubezpečovali, že koordinácia medzi oboma krajinami prebehla.
Prezident USA opätovne uviedol, že vojenský konflikt s Iránom sa „skončí pomerne skoro.“ Na otázku, či plánuje nasadiť v Iráne aj pozemné jednotky, Trump odpovedal: „Nie, nikam neposielam jednotky. Ak by som ich poslal, určite by som vám to nepovedal... ale neposielam.“
