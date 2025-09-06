< sekcia Zahraničie
Ultra Violet, múza Warhola i Dalího, sa narodila pred 90 rokmi
Extravagantnú umelkyňu spájalo priateľské profesionálne puto s množstvom ešte oveľa známejších osobností.
Autor TASR
New York /Paríž 6. septembra (TASR) - Ultra Violet síce už vyše 10 rokov nežije, ale roky nechávala za sebou výraznú stopu v umeleckých centrách sveta. Ako Isabelle Collin Dufresneová sa narodila pred 90 rokmi (6. septembra 1935) vo francúzskom Grenobli. Od šestnástich žila v New Yorku, presadila sa obchodom s obrazmi a pohybovala sa v kruhoch umelcov a politikov.
Extravagantnú umelkyňu spájalo priateľské profesionálne puto s množstvom ešte oveľa známejších osobností. Bola múzou Andyho Warhalo i Salvadora Dalího, väzby mala aj s Milošom Formanom. Jej imidžová fialová farba ju viedla k neobvyklému umeleckému menu.
Malú Isabelle vychovávali v silne veriacej katolíckej rodine, ale ona počas školského obdobia revoltovala proti prísnym konvenciám. Odišla za sestrou do New Yorku, čo pre ňu znamenalo oslobodenie a príležitosť naplno rozvinúť svoju extrovertnú osobnosť. Ako veľká obdivovateľka umenia sa rýchlo začala venovať obchodu s obrazmi. Jej šarm ju poľahky dostal do spoločnosti podobne zmýšľajúcich personalít.
V roku 1954 sa ako 19-ročná zoznámila so Salvadorom Dalí. Slávnemu španielskemu maliarovi sa stala múzou, žiačkou, asistentkou v ateliéri – v španielskom Port Lligate i v New Yorku. Neskôr spomínala: „Uvedomila som si, že som ,surrealistická‘ – čo som dovtedy netušila, až kým som nestretla Dalího.“
V roku 1963 ju Dalí predstavil Andymu Warholovi v newyorskom hoteli a čoskoro sa presunula do sveta jeho nekonvenčného štúdia The Factory. V roku 1964 si na jeho podnet zvolila umelecké meno Ultra Violet, keďže fialová a levanduľová boli jej obľúbenými farbami. Stala sa jednou z mnohých superstar Warholovej Továrne a objavila sa vo viacerých jeho filmoch.
Stretnutie s Warholom bolo pre Ultra Violet kľúčové. Dlhoročné priateľstvo zásadne ovplyvnilo ich životy i umelecký rozvoj. Navzájom si pomohli nadviazať kontakty so spoločenskými elitami a ona stala sa inšpiráciou kráľa pop-artu. Účinkovala v jeho undergroundových filmoch a v jeho štúdiu na Manhattane si začala farbiť vlasy na fialovo a tak sa aj obliekala.
Hrala okrem iného v slávnom celovečernom filme Polnočný kovboj, objavila sa aj v mnohých dokumentárnych snímkach o Warholovi. Vo svojej knihe My Years with Andy Warhol (Moje roky s Andym Warholom) otvorene spomína na svoje búrlivé obdobie, vzťah s Dalím a opisuje fungovanie Factory.
Okrem Warhola, Dalího a Formana sa zblížila s ďalším radom umelcov, podnikateľov a politikov - Richard Nixon, Rudolf Nurejev, Aristotelis Onasis, Maria Callasová, Bob Dylan, John Lennon a Yoko Ono.
Ultra Violet prešla na začiatku 80-tych rokov ďalšou veľkou životnou zmenou a vrátila sa k svojej viere, aj keď už v inej kresťanskej cirkvi. Venovala sa charitatívnej činnosti a stále aj svojej umeleckej kariére, pričom imidžovo sa fialovej farby nikdy nevzdala.
