Ultranacionalistický minister navštívil Chrámovú horu v Jeruzaleme

Jeruzalem 18. júla (TASR) - Krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itaram Ben-Gvir vo štvrtok ráno navštívil areál mešity al-Aksá v Jeruzaleme, kde sa modlil za návrat rukojemníkov odvlečených do Pásma Gazy palestínskym militantným hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Na spornú Chrámovú horu sa podľa svojich slov vybral, aby sa pomodlil za návrat rukojemníkov, "ale bez bezohľadnej dohody, bez kapitulácie". Tvrdí, že sa snaží zaistiť, aby sa premiér Benjamin Netanjahu nepodvolil medzinárodnému tlaku a pokračoval vo vojenskom ťažení v Pásme Gazy.



AP píše, že návštevou tohto miesta môže narušiť rokovania o prímerí v Pásme Gazy, kde vyše deväť mesiacov trvá vojna medzi Izraelom a Hamasom. Izraelskí vyjednávači len v stredu prileteli do egyptskej Káhiry, kde pokračujú predmetné rozhovory.



Ben-Gvir opakovane pohrozil, že odíde z vlády, ak Netanjahu podpíše dohodu o rukojemníkoch a prímerí s Hamasom, ktorá by tiež viedla k ukončeniu bojov v palestínskej enkláve.



V úlohe ministra národnej bezpečnosti má Ben-Gvir pod kontrolou izraelskú políciu a ako koaličný partner môže odchodom z vlády zbaviť premiéra Netanjahua väčšiny v parlamente a pokúsiť sa vyvolať predčasné voľby.



Ben-Gvir bol osemkrát odsúdený za trestné činy, ktoré zahŕňajú rasizmus a podporu teroristickej organizácie. Keď bol tínedžer, armáda mu kvôli jeho extrémnym názorom zakázala podstúpiť povinnú vojenskú službu.



Krajne pravicový politik naposledy navštívil Chrámovú horu v máji, aby vyjadril protest proti jednostrannému uznaniu štátu Palestína zo strany niekoľkých európskych krajín.



Chrámová hora, v priestore ktorej sa nachádza aj mešita al-Aksá, je najposvätnejším miestom judaizmu a tretím najposvätnejším miestom islamu. Spravuje ju Jordánsko. Židia tam smú prichádzať v presne stanovené hodiny, ale nesmú sa tam modliť, aby sa predišlo napätiu s moslimskou komunitou.